Çin 'Yüencıng-2' Deney Uydusunu Fırlattı — Uydu İnterneti Testleri Başlıyor

Çin, Galaxy Space tarafından geliştirilen 'Yüencıng-2' deney uydusunu Long March-2C roketiyle Ciuçüen'den fırlattı; uydu interneti teknolojileri test edilecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:28
Çin 'Yüencıng-2' deney uydusunu fırlattı

Çin, yeni uydu interneti teknolojilerini denemek amacıyla geliştirilen deney uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Xinhua'nın haberine göre, söz konusu uydu test çalışmaları için planlanan yörüngesine ulaştı.

Fırlatma ve görev bilgileri

Fırlatma, Long March-2C taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden gerçekleştirildi. Uydunun yörüngeye yerleşmesiyle birlikte bu operasyon, Long March roketleri tarafından icra edilen 595'inci taşıma görevi olarak kayda geçti.

Uydu ve teknolojik hedefler

Deney uydusu, Çinli ticari uydu şirketi Galaxy Space tarafından geliştirildi ve yeni uydu interneti teknolojilerini test etmek için kullanılacak. Şirket daha önce Alçak Yer Yörüngesi'ne yerleştirdiği 35 geniş bant iletişim uydusundan oluşan bir takımuydu ağı ile biliniyor.

Galaxy Space, yürüttüğü çalışmalarda mobil cihazların uydularla direkt bağlantı kurmasına olanak sağlayacak teknolojiler üzerine yoğunlaşıyor; 'Yüencıng-2' deney uydusu da bu amaçla kullanılacak test platformlarından biri olacak.

