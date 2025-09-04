DOLAR
Çin-Zimbabve İlişkileri 'Ortak Gelecek' Topluluğuna Yükseltildi

Çin ve Zimbabve, ilişkilerini "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti; liderler ekonomik işbirliği ve küresel girişimlerde eşgüdüm kararı aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:57
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin seviyesinin "her koşulda ortak geleceği paylaşan Çin-Zimbabve topluluğuna" yükseltilmesinde mutabık kalındı.

Şi Cinping'in değerlendirmeleri

Şi, Çin ile Zimbabve arasındaki dostluğun Çin-Afrika işbirliğine ve Küresel Güney ülkelerinin dayanışmasına örnek teşkil ettiğini vurguladı. Çin'in Zimbabve'nin ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetmesini desteklediğini, dış müdahalelere ve yasa dışı yaptırımlara karşı olduğunu belirtti.

Şi, iki ülke arasında altyapı inşaatı, madencilik, yatırım ve ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca geçen yıl Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu sonuçlarının uygulanması, Küresel Yönetim Girişimi'nin yürütülmesi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü (IOMed)'ün etkin inşası ve uluslararası düzenin daha adil ve makul gelişiminin ilerletilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Mnangagwa'nın açıklamaları

Emmerson Mnangagwa ise Çin'in Afrika ülkelerine yönelik gümrük tarifelerini sıfırlamasını takdir ettiğini, Çin'in öncülük ettiği küresel girişimleri desteklediklerini ve "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası" için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Zimbabve böylece Kenya, Vietnam, Laos, Myanmar, Tayland, Malezya, Pakistan, Moğolistan, Güney Afrika ve Brezilya'nın ardından Çin'in ikili düzeyde "ortak geleceği paylaşan topluluk kurma" hedefini ilan ettiği ülkeler arasına katıldı.

Mnangagwa'nın Tienanmen katılımı

Mnangagwa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla dün Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılan liderler arasındaydı.

