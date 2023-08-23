Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşi İYİ Parti'ye katıldı

Sinan Ateş'in öğretmen eşi Ayşe Ateş İYİ Parti'ye dahil oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ İYİ PARTİ'DE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in seçimlerden sonra İYİ Parti Meclis Grubu'nda danışmanlık önerdi. Ayşe Ateş'in geçtiğimiz günlerde teklifi kabul ettiği öğrenildi.





Ayşe Ateş kadrosunun Milli Eğitim Bakanlığı'ndan meclise geçebilmesi için Meral Akşener ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Görüşmeler olumlu geçti ve Ayşe Ateş'in kadrosunun meclise geçmesine onay verildi. Ayşe Ateş'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. Meral Akşener'in geçtiğimiz dönemde Ayşe Ateş'e milletvekilliği teklifinde de bulunduğu ancak Ayşe Ateş'in siyaset düşünmediği için teklifi reddettiği biliniyor.