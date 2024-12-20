Çinli Bilim İnsanları Ay'da Manyetik Alan Değişimlerini Ortaya Çıkardı

Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından yürütülen bir araştırma, Ay'ın görünmeyen karanlık yüzünden getirilen toprak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerle yeni bir keşif yaptı. Bilim insanları, Çang'ı-6 misyonuyla elde edilen verilerle, Ay'ın geçmişteki manyetik alan değişimleri hakkında önemli bilgiler elde ettiler.

Chinadaily.com'un haberine göre, Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Ay'ın manyetik alan yoğunluğunun yaklaşık 2,8 milyar yıl önce yeniden yükselmiş olabileceği belirlendi. Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nden Cu Rişiang ve Say Şuhui'nin liderliğindeki ekip, Ay'dan getirilen 4 milimetre boyutundaki bazalt kaya parçasını inceledi.

Ekip, Ay'ın manyetik alan jeneratörünün, önceki keskin güç düşüşünün ardından yaklaşık 2,8 milyar yıl önce yeniden güçlenerek manyetik alan üretmeye başladığını tespit etti. Apollo misyonuyla getirilen toprak örneklerini inceleyen araştırmacılar, Ay'ın 3,5 ila 4,2 milyar yıl önce aktif bir manyetik alan jeneratörüne sahip olabileceği ve bu alanın yaklaşık 3,1 milyar yıl önce önemli ölçüde azalarak düşük enerji durumuna geçtiği sonucuna varmışlardı.

Ay'da Geçmişte Dünya'ya Benzer Bir Manyetik Alan Vardı

Say Şuhui, Ay'ın içinde daha önce Dünya'nınkine benzer bir manyetik alan üreten katmanın bulunduğunu belirtti. Say, "Manyetik alan, bir gezegenin yaşanabilir ortamının korunmasında kritik bir unsurdur. Bu alan, yalnızca kozmik ışınlara karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda atmosferi ve suyu da koruyarak yaşamın gelişmesi için uygun bir ortam oluşturur," ifadelerini kullandı.

Manyetik alan yoğunluğundaki artışın, jeneratörün enerji kaynağındaki değişikliklerden veya başlangıçta bu kuvveti sağlayan mekanizmanın yeniden güçlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirtmektedir. Say, Ay'ın manyetik alan jeneratörünün evrimini anlamanın, Ay'ın iç yapısını ve termal geçmişini detaylandırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çin'in Ay Misyonları

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay yüzeyinde üs kurma projeleri üzerinde çalışıyor. 2020 yılında, "Çang'ı-5" misyonu Ay'a iniş yaparak Dünya'ya 2 kilogram toprakla döndü. Çin'in son Ay misyonu olan "Çang'ı-6", Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif göreviydi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Temmuz 2023'te, 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi hedeflediklerini açıklamıştı.