Çinli Deep Blue Aerospace Uzay Turizmi Biletlerini Satışa Çıkardı

Uzay Turizmi İçin İlk Adım

Çin merkezli uzay ve havacılık firması Deep Blue Aerospace, 2027 yılında gerçekleştirmeyi planladığı yörünge altı uzay turizmi seferinin biletlerini satışa sundu.

Bilet Fiyatları ve Satışlar

Ulusal basından edinilen bilgilere göre, şirket, Taobao e-ticaret platformu aracılığıyla 1,5 milyon yuan (yaklaşık 210 bin dolar) fiyatla iki bilet satışa çıkardı. Bu, Çin'de uzay turizmi alanında yapılan ilk büyük satış olarak kayıtlara geçti.

Seferin Detayları

Deep Blue Aerospace, 2027 yılında düzenleyeceği bu seferin 12 dakika süreceğini ve yolcuların en az 5 dakikalık bir süre boyunca atmosfer dışında mevcut ağırlık hissinin kaybolmasını deneyimleyeceklerini duyurdu.

İnsansız Uçuş Testleri

Uzay yolculuğunun özel bir uzay uçağı yerine bir roketle gerçekleştirileceği belirtilirken, şirketin önümüzdeki iki yıl içinde birçok insansız uçuş testi yapması gerekecek.

Gelecek Planları

Yeniden kullanılabilir roket teknolojisinin, gelecekte uzay seyahatlerini daha uygun fiyatlarla sunma potansiyeli olduğu vurgulandı. Şirket, önümüzdeki ay daha fazla bilet satışına çıkarak bu alandaki girişimlerine devam etmeyi planlıyor.