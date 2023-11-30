Çinli Dev Markadan Türkiye'ye Yatırım Kararı! Açılacak Fabrika İçin Yer Arıyorlar!

Elektrikli araç ve şarj üreticisi olarak bilinen Çinli dünya devi şirket Türkiye'de yatırım yapmaya geliyor. Elektrikli araç sektöründe dünya devleri arasına adını yazdıran marka, Türkiye'de uygun fabrika kurulacak alan araştırmasında olduğunu açıkladı. Şirket, elektrikli araç sektörünü hareketlendirecek olan 1.6 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş'ın açıklamalarında firmanın hangi alanda faaliyet gösterileceğine dair ayrıntılar yer aldı.

Ulubaş açıklamasında, "Skywell ile Ulu Motor olarak, Türkiye ve Avrupa'da önemli bir dönüm noktasına imza atmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Ortaklığın ilk resmi adımı olarak da Skyworth, Türkiye operasyonları için Skyworth Motor Limited Şirketi’ni kurdu. Türkiye’de 2024 yılı içerisinde 800 + 4C mimariye sahip %30’dan %80 şarja 6,5 dakikada çıkan batarya üretim endüstriyel depolama fabrikası açacak olan iki grup bu ortak projeye yatırım gerçekleştirecekler. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 30 Milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirecekler. Yatırım tutarlarının ilerleyen süreçte artması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.





Fabrika Nereye Kurulacak?

Şirketin yatırım kararının açıklanmasının ardından fabrikanın nereye kurulacağı merak ediliyor. Ulubaş açıklamalarında batarya üretim fabrikasının teknoloji alanında sürdürülebilirlik noktasında atılmış önemli bir adım olduğuna yer veriyor. Yapılacak iş birliği ile açılacak fabrika otomotiv pazarı için kilit noktada yer alıyor. Gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılacak olan bu üretimin Türkiye'nin önemli kabiliyetler kazanması için de önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

Yalnız Türkiye Değil Avrupa İçin de Önemli Bir Adım

Atılacak bu yatırım adımının yalnız Türkiye ile sınırlı olmadığı ayrıca Avrupa'nın gelecekte oluşacak enerji ihtiyacına yönelik de önemli olduğu belirtiliyor. Enerji depolama sistemleri elektrikli araçlar için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağladığı gibi yenilenebilir enerji çalışmalarına da önemli katkılarının olacağı ifade ediliyor. Bu sebeple de kurulacak fabrikanın yalnız Türkiye değil Avrupa'nın genel enerji ihtiyacına yönelik önemli bir adım olacağının altı çiziliyor.





Türkiye'de Araç Üretim Hattı Kurulacak!

Şirket aynı zamanda araç üretim hattı kurmayı da planlıyor. Kendi yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Araç yedek parçalarından bazısı Türkiye'de yapılabilir. Tüm bu süreç dahilinde ise çeşitli iş ortaklıklarının kurulacağının da sinyalleri veriliyor. Ulubaş, açıklamalarında, "İsteğimiz Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak." ifadelerini kullanıyor.

2022'de TEHAD'ın yaptığı halk oylaması sonucunda yılın elektrikli otomobili seçiminde ilk sıraya yerleşen Skywell ET5'in, Türkiye için yüksek seviyede ilgi gören bir elektrikli SUV modeli haline geldiği ifade ediliyor. Aracın modern tasarımı, hızlı şarj batarya teknolojisi, şehir içi uzun menzili, yarı otonom sürüş yetenekleri ve akıllı özellikleriyle dikkat çekmesi, Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarında önemli bir konuma sahip olmasında etkili oluyor. ET5 Long Range modeli, sahip olduğu 86 kWh'lik yüksek kapasiteli bataryasını etkisi ile şehir içinde 642 km'ye kadar menzil sunuyor. Öte yandan 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 7,9 saniye. Ayrıca, 150 kW gücündeki e-SUV modeli, yüzde 20'den yüzde 70'e kadar olan şarjını yaklaşık 38 dakikada tamamlayabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özellikleri ile Skywell ET5'in, uzun menzil ve konfor arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek sunduğu düşünülüyor.