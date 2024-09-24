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Çinli General Vu Yanan, ABD'yi Ziyaret Etti

Hawaii'de düzenlenen toplantıda Çin ve ABD askeri iletişiminin yeniden kurulması gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:34
Çinli General Vu Yanan, ABD'yi Ziyaret Etti

Çinli General, Hint-Pasifik Yüzleşme Toplantısı için ABD'yi Ziyaret Etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanı General Vu Yanan, geçtiğimiz hafta ABD'nin Hawaii Adası'nda düzenlenen Hint-Pasifik Cephe Komutanları Toplantısı'na katılmak için ABD'ye girdi. Bu ziyaret, iki ülke arasında askeri iletişimin yeniden sağlanması konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toplantıda Önemli Görüşmeler Yapıldı

Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, General Vu, ABD Hint-Pasifik Komutanı Samuel Paparo ile bir araya geldi. Vu, iki ülke arasında bağlantıların kesildiği dönemde ABD'yi ziyaret eden ilk cephe komutanı olma özelliği taşıyor.

İki komutan, görüşmelerinde "ortak kaygı konusu olan meselelerde samimi ve derin görüş alışverişinde bulunduklarını" ve iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın uygulanmasına odaklandıklarını ifade etti. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise, Paparo'nun, "Algı veya hesap hatası riskini azaltmak için iletişim hatlarının sürdürülmesinin önemini vurguladığını" aktardı.

Tayvan Krizi Sonrası İletişim Yeniden Başladı

Ağustos 2022'de eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Pekin yönetimi Çin ile ABD arasındaki bazı askeri görüşmeleri askıya almaya karar vermişti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023 tarihinde San Francisco'da yaptıkları görüşmede, askeri iletişim hattının yeniden kurulması için mutabakat sağladı.

Bu görüşme sonrasında, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Aralık 2023’te video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, askeri iletişimin kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke arasında meydana gelen ilk üst düzey temas olarak kaydedildi.

Elde edilen ilerlemeler doğrultusunda, daha önce kesintiye uğrayan Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin de yakın gelecekte yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Vu ve Paparo, bu kapsamda 10 Eylül 2023’te video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

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