Çinli otomobil devi Türkiye'nin fişini çekti! Araç alanlar kara kara düşünüyor

Çinli araç markasından kötü haber! Türkiye'de artık olmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Çin merkezli araç markası Hozon Neta Türkiye faaliyetlerine son verdi. İstanbul Kağıthane ilçesinde yer alan bayilerini boşalttığı öğrenilen marka iletişim numaralarına da cevap vermiyor. İddialara göre GRS Automobility şirketi çalışanları da işten çıkarmaya başladı. Distribütör olan diğer marka Carver ise iflas ettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz sene marka 420 km menzile sahip Neta U modeli piyasaya sürmüştü. 2024 senesi ilk çeyreğinde Neta Aya, Neta GT, 2025 senesinde de Neta S model satışa çıkacaktı ve bu sene için en az 12 bayi açılma planları olduğu söylenmişti.





Ama satışlardan sonra Ticaret Bakanlığı Çin'den ithal edilecek elektrikli araçlarla ilgili yeni düzenlemelerini paylaşmıştı ve 7 bölgede 20 servisin firma tarafından kurulma zorunluluğu getirilmişti. Karar sonrasında gümrüğe takılan Hozon Neta düzenlemeden önce Türkiye'ye 53 tane elektrikli araç getirebilmişti. Bakanlık kararlarına göre Çin'den elektrikli araç bulup Türkiye'de satma dönemi kapatıldı. Kararlarla birlikte Çinli markaların Türkiye'de problemler yaşaması beklenirken ilk takılan marka Hozon Neta oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği GRS Automobility şirketinin 8 ayda sadece 53 tane Neta U araç satılabildiğini bildirdi. Düzenlemelere göre satışlar dursa bile 10 sene boyunca müşteriye yedek parça ile servis hizmeti zorunluluğu da devam ediyor. Ancak Türkiye faaliyetleri ve servislerle ilgili iletişim numaralarına ulaşılamıyor.