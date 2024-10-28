Çinli Şirket Mach 4 Hızındaki Süpersonik Yolcu Uçağını Test Etti

Çinli Şirketin Süpersonik Uçak Testi

Çin merkezli Space Transportation adlı özel bir şirket, ses hızının 4 katı olan Mach 4 hızına kadar çıkabilen süpersonik yolcu uçağı prototipinin test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Test Detayları

Şirket, prototipin test uçuşunun 28 Ekim tarihinde yapıldığını duyurdu. Uçuş sırasında "Yünşing" yani kayan yıldız adı verilen bu prototipin aerodinamik yapısı, ısı koruma sistemleri ve kontrol teknolojileri gibi kritik alanlarda testler gerçekleştirildi.

Gelecek Hedefleri

Ayrıca, motor teknolojisinin Kasım ayında yeniden değerlendirileceği belirtildi. Şirket, 2027 yılına kadar tam boyutlu bir süpersonik yolcu uçağını üretmeyi planlıyor. Bu yeni nesil uçak, Pekin ile New York arasındaki yolculuk süresini yalnızca iki saate indirecek.

Tarihsel Arka Plan

Süpersonik yolcu uçakları tarihine bakıldığında, en son olarak 1976-2003 yılları arasında ticari seferlerde kullanılan İngiliz-Fransız yapımı Concorde uçakları öne çıkmaktadır. Concorde'lar, yalnızca ses hızının iki katı olan Mach 2 hızında uçabiliyordu.