Çinli Yönetmen Jun Li'ye Almanya'da Soruşturma: Filistinlilere Soykırımı Gündeme Getirdi

Berlinale'de Filistinlilere yönelik soykırımı gündeme getiren Jun Li hakkında Almanya'da soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:42
Çinli Yönetmen Jun Li'ye Almanya'da Soruşturma: Filistinlilere Soykırımı Gündeme Getirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 75. Uluslararası Film Festivali (Berlinale) sırasında, Filistinlilere yönelik soykırımı gündeme getiren Çinli yönetmen Jun Li hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin polisi, festivaldeki konuşmasında Almanya'nın Filistinlilere karşı "soykırımı" desteklemekle suçlandığını belirtti. Devlet Kriminal Dairesi'ne bağlı Devlet Koruma Polisi, konuya dair bir inceleme başlattı ve güvenlik yetkilileri olayın araştırıldığını duyurdu.

Jun Li, festivalde, Queerpanorama filminde başrol oynayan İranlı aktör Erfan Shekarriz'in Filistin hakkında gönderdiği mesajı okudu. Konuşmasında, milyonlarca Filistinlinin "İsrail'in acımasız yerleşimci sömürge devleti" altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtirken, Alman hükümeti ve Berlinale gibi kültürel etkinliklerin de "soykırım ve Filistin halkının vahşice yok edilmesine katkıda bulunduğunu" ifade etti.

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