Cinnah Genç Yazarlar Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar kompozisyon yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Tören, Bakanlıkta bulunan Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, bakanlık bürokratları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende, Ökten yaptığı konuşmada, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailelerine başsağlığı diledi.

Öğrencilerin Yeteneklerini Geliştirme Fırsatı

Ökten, Cinnah Genç Yazarlar kompozisyon yarışmasının bu yıl 7. kez düzenlendiğinin altını çizerek, “Öğrencilerimiz bu eserlerle sadece yazı yeteneklerini değil, aynı zamanda düşünme, araştırma ve kültürler arası diyaloğu anlama becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, iki ülke arasındaki dostluğun gelecekteki temsilcileri olduğunu belirten Ökten, “Kaleme aldığınız her kelime, bu köklü dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür çalışmalar, sizlerin küresel bir dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmenize önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Türkiye-Pakistan İlişkileri

Türkiye ve Pakistan'ın eşsiz kültürel ve tarihsel özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Ökten, “Türkiye, Batı ile Doğu'nun, geçmiş ile geleceğin, farklı inançların ve geleneklerin buluştuğu önemli bir konumda; Pakistan ise tarihi ve kültürel zenginlikleriyle derin bir manevi mirasa sahip.” diye ifade etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, törende yaptığı konuşmada Balıkesir'deki patlama nedeniyle yaşanan acıyı paylaştı. Millî Eğitim Bakanlığı'na yarışmaya olan destekleri için teşekkür eden Cüneyd, “Bu yarışma, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'tan adını alıyor. Biz, Cinnah'ı Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü gibi görüyoruz; aynı gözle değerlendiriyoruz.” dedi.

Cüneyd, “'İki devlet, tek millet' ifadesi Türkiye-Pakistan ilişkilerini çok iyi tanımlıyor. Aramızda kilometreler olsa da kalplerimiz bir. Bu sebeple hep 'kardeş ülkeler' deriz.” ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerin iki ülke arasındaki değerleri anlama fırsatı elde ettiğini belirten Cüneyd, “Bu, iki ulusun doğal güzelliklerini keşfetmelerine olanak tanıdı.” şeklinde sözlerini tamamlarken, dereceye giren öğrencilere ödülleri Ökten ve Cüneyd tarafından takdim edildi.