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Cinnah'ın 148. Doğum Yıldönümü Türkiye'de Anıldı

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 21:38
Cinnah'ın 148. Doğum Yıldönümü Türkiye'de Anıldı

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, doğumunun 148'inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde düzenlenen özel bir programla anıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Academy of Letters Başkanı Prof. Dr. Najeeba Arif, İslamabad’daki Türk kurum temsilcileri ve çok sayıda Pakistanlı davetli katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, Cinnah'ı, "Mirası nesillere ilham olmaya devam eden vizyon sahibi bir lider" olarak tanımladı. Cinnah'ın Pakistan'ın kuruluşunda insanlara sağladığı güvenin altını çizen Neziroğlu, onun milyonların kalbinde taht kurduğunu vurguladı.

Neziroğlu ayrıca, Cinnah'ın yalnızca birlik ve beraberliği sağlamakla kalmayıp halkına geleceğe dair umut kaynağı olduğunu vurguladı. Cinnah’ın, bağımsız, egemen, modern ve ilerici bir ülke kurma amacının yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığına da dikkat çekti. 1938'de Atatürk'ün vefatının ardından Cinnah, onu o ana kadar yaşamış en büyük liderlerden biri olarak tanımlamıştır.

Büyükelçi, Cinnah'ın mirasının iki ülke ilişkilerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını da ekledi.

Etkinlikte, diğer konuşmacılar da Cinnah’ın fikirleri, kararlı karakteri ve liderlik özellikleri üzerinden onun Pakistan'daki mirasına değindiler.

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, doğumunun 148'inci yıl dönümünde Türkiye'nin...

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, doğumunun 148'inci yıl dönümünde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen programla anıldı. Programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (sol 2), Pakistan Academy of Letters Başkanı Prof. Dr. Najeeba Arif (solda) ile İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Pakistanlı davetli katıldı.

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, doğumunun 148'inci yıl dönümünde Türkiye'nin...

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, doğumunun 148'inci yıl dönümünde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen programla anıldı. Programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (sol 2), Pakistan Academy of Letters Başkanı Prof. Dr. Najeeba Arif (solda) ile İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Pakistanlı davetli katıldı.

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