Çipras Nazım Hikmet'in bu dizeleriyle seslendi! Aldığı karar şok etti

Yunanistan'da yapılan seçimlerde, SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras'ın partisi oy oranında bir düşüş yaşadı ve 23 sandalye kaybetti. Bu sonuçlar açıklandığında, Çipras parti liderliğinin devam edip etmeyeceğini SYRIZA üyelerinin kararına bırakacağını belirtmişti. Ancak parti merkez komitesinde yapılan toplantının ardından Çipras, kameraların önüne geçerek gelecekte yapılacak SYRIZA liderlik seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.



NAZIM HİKMET'İN O ŞİİRİ İLE İSTİFA ETTİ





Çipras, yenilenecek olan SYRIZA'nın kurulması ve halkın sorunlarını daha iyi anlayacak bir yönetimin oluşması için elinden geleni yapacağını vurguladı. Bu kararını açıklarken, sevdiği şair Nazım Hikmet'in "en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" mısrasına atıfta bulundu. Yunan yayın organları da Çipras'ın istifa kararını canlı bağlantılarla duyurdu.

Bu gelişme, Yunanistan'da siyasi arenada yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. SYRIZA'nın liderlik koltuğu için yapılacak seçimlerde, parti üyeleri yeni bir liderin seçimine katılacak ve Yunan halkının beklentilerini karşılayacak bir yönetimin oluşumu için adımlar atılacaktır.