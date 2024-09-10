Çıralı Sahilinde 4 Bin Caretta Caretta Yavrusunun Denizle Buluşması

4 Bin Caretta Caretta Yavrusunun Denizle Teması

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde, mayıs ayından bu yana 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 6. Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin yürüttüğü koruma çalışmaları sayesinde bu yıl 180 yuva sayısına ulaşılabildi.

Yerli ve Yabancı Turistlerin Katılımıyla Bir Etkinlik Düzenlendi

Çıralı'daki etkinlikte, sabahın erken saatlerinde son iki yuvadan çıkan 8 caretta caretta yavrusunun denize kavuşmasına tanıklık edildi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, 2024 yılında son yuva açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pandemi Dönemi Rekorları

Kaymakam Solmaz, "Bu yıl 180 yuva ile son 30 yılın rekorunu kırdık. Caretta carettalar nesli tükenmekte olan canlılar, bu yüzden bölgemizdeki en önemli varlıklar." diyerek durumu özetledi.

Yuva Sayısının Artışı

Kemer Belediye Başkan Vekili Sema Özdemir, caretta carettaların korunması için gerekli destekleri sağladıklarını ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, bu yıl kırdıkları rekorun önümüzdeki yollarda da devam etmesini umduklarını belirtti.

Son Sezon Gözlemleri

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, bu yıl 180 yuvada 12 bin yumurtaya ulaştıklarını ve son iki yuvadan sonra sezonu kapattıklarını bildirdi.

Etkinliğe aynı zamanda İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş ve Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca gibi önemli isimler de katıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.