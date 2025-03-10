Çıtırtı Karidesleri Akustik Davranışlarıyla Bilim Dünyasını Büyülüyor

İTÜ bilim insanları, çıtırtı karideslerinin akustik davranışlarını inceleyerek deniz ekosistemine olan etkilerini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:00
Çıtırtı Karidesleri Akustik Davranışlarıyla Bilim Dünyasını Büyülüyor

İTÜ Bilim Adamları Çıtırtı Karideslerinin Akustik Davranışlarını Araştırıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi'nden bilim insanları, denizlerin en gürültücü canlılarından biri olan çıtırdı karideslerinin akustik davranışlarını incelemek için kapsamlı bir araştırma başlatmış durumda.

Projenin Öncüsü Prof. Dr. Tayfun Akgül

Proje, Prof. Dr. Tayfun Akgül liderliğinde ve Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü (IEEE) tarafından destekleniyor. Araştırma ile deniz ekosistemindeki çıtırdı karidesleri yüksek frekansta seslerin kaydedilerek, popülasyon yoğunluğu, dağılımı ve ekosistem içindeki rolleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

Çıtırtı Karideslerinin Yüksek Ses Seviyeleri

Prof. Dr. Akgül, karideslerin kıskaçlarını hızla kapatarak güçlü su jetleri oluşturarak ses çıkardığını belirtti. Bu türlerin topluca çıkardıkları seslerin 220 desibele kadar ulaşabilmesinin su altı iletişim sistemlerine ve diğer deniz canlılarına stres yaratabileceğini ifade etti.

Deniz Ekosistemine Olası Etkiler

Akgül, araştırmanın yalnızca bilimsel merak değil, aynı zamanda çevresel ve mühendislik açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Projenin, savunma sanayisine katkı sağlamak açısından da önemli olduğunu ve gürültü perdesinin su altı araçlarının tespitini zorlaştırabileceğini belirtti.

“Yoğun gürültü üreten bu türler, belirli alanlarda doğal bir akustik perde oluşturabilir,” diyen Akgül, bu tür alanların insansız su altı araçları için saklanma noktaları haline gelebileceğine dikkat çekti.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

İTÜ doktora öğrencisi Melike Girgin, projenin faaliyetlerine dört ay önce başladıklarını ve saha çalışmalarına geçiş için gerekli ekipmanları tedarik etme sürecinde olduklarını belirtti. Su altı mikrofonları ve özel kameralar kullanarak, karideslerin yoğun olduğu kıyı şeritleri ve kayalık alanlarda ses ve görüntü kayıtları alacaklarını söyledi.

“Türkiye'de çıtırtı karidesleri üzerine yapılan en kapsamlı akustik analizlerden birini gerçekleştireceğiz,” ifadesini kullanan Girgin, Ege Denizi'nden Antalya Körfezi'ne kadar olan bölgelerde ölçümler yaparak bu yaratıkların bölgesel dağılımını haritalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'deki İlk Detaylı Çalışma

Dünyanın bazı bölgelerinde bu canlıların akustik özellikleri üzerine çalışmalar yapılmış olsa da, Türkiye denizlerinde bugüne kadar benzer bir ayrıntılı araştırma gerçekleştirilmedi. Girgin, “Bu projeyle, Türkiye kıyılarında çıtırtı karideslerinin popülasyonu ve ekolojik etkilerini yapay zeka kullanarak sistematik bir biçimde analiz edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, bu çalışma sayesinde deniz biyolojisi ve mühendislik bilimleri arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor
2
İran Dışişleri Bakanı: Nükleer Programın Askeri Potansiyeli Yok
3
Alan Parsons İstanbul'da Konser Verecek
4
Van'da 49 Kilo 399 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Trump, Grönland'a Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır olduğunu Açıkladı
6
Japonya ve Kanada, Hint-Pasifik'te Barış İçin İşbirliğine Devam Ediyor
7
Rusya, Çin ve İran Çabahar Limanı'nda Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştiriyor

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!