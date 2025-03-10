Çıtırtı Karidesleri Akustik Davranışlarıyla Bilim Dünyasını Büyülüyor

İTÜ Bilim Adamları Çıtırtı Karideslerinin Akustik Davranışlarını Araştırıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi'nden bilim insanları, denizlerin en gürültücü canlılarından biri olan çıtırdı karideslerinin akustik davranışlarını incelemek için kapsamlı bir araştırma başlatmış durumda.

Projenin Öncüsü Prof. Dr. Tayfun Akgül

Proje, Prof. Dr. Tayfun Akgül liderliğinde ve Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü (IEEE) tarafından destekleniyor. Araştırma ile deniz ekosistemindeki çıtırdı karidesleri yüksek frekansta seslerin kaydedilerek, popülasyon yoğunluğu, dağılımı ve ekosistem içindeki rolleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

Çıtırtı Karideslerinin Yüksek Ses Seviyeleri

Prof. Dr. Akgül, karideslerin kıskaçlarını hızla kapatarak güçlü su jetleri oluşturarak ses çıkardığını belirtti. Bu türlerin topluca çıkardıkları seslerin 220 desibele kadar ulaşabilmesinin su altı iletişim sistemlerine ve diğer deniz canlılarına stres yaratabileceğini ifade etti.

Deniz Ekosistemine Olası Etkiler

Akgül, araştırmanın yalnızca bilimsel merak değil, aynı zamanda çevresel ve mühendislik açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Projenin, savunma sanayisine katkı sağlamak açısından da önemli olduğunu ve gürültü perdesinin su altı araçlarının tespitini zorlaştırabileceğini belirtti.

“Yoğun gürültü üreten bu türler, belirli alanlarda doğal bir akustik perde oluşturabilir,” diyen Akgül, bu tür alanların insansız su altı araçları için saklanma noktaları haline gelebileceğine dikkat çekti.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

İTÜ doktora öğrencisi Melike Girgin, projenin faaliyetlerine dört ay önce başladıklarını ve saha çalışmalarına geçiş için gerekli ekipmanları tedarik etme sürecinde olduklarını belirtti. Su altı mikrofonları ve özel kameralar kullanarak, karideslerin yoğun olduğu kıyı şeritleri ve kayalık alanlarda ses ve görüntü kayıtları alacaklarını söyledi.

“Türkiye'de çıtırtı karidesleri üzerine yapılan en kapsamlı akustik analizlerden birini gerçekleştireceğiz,” ifadesini kullanan Girgin, Ege Denizi'nden Antalya Körfezi'ne kadar olan bölgelerde ölçümler yaparak bu yaratıkların bölgesel dağılımını haritalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'deki İlk Detaylı Çalışma

Dünyanın bazı bölgelerinde bu canlıların akustik özellikleri üzerine çalışmalar yapılmış olsa da, Türkiye denizlerinde bugüne kadar benzer bir ayrıntılı araştırma gerçekleştirilmedi. Girgin, “Bu projeyle, Türkiye kıyılarında çıtırtı karideslerinin popülasyonu ve ekolojik etkilerini yapay zeka kullanarak sistematik bir biçimde analiz edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, bu çalışma sayesinde deniz biyolojisi ve mühendislik bilimleri arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.