Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Citroën ve PSA Finans iş birliğiyle kişiye özel finansman, hızlı onay ve balon ödemeli seçeneklerle sıfır/ikinci el araç alımı kolaylaşıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:04
Citroën ve PSA Finans'tan Kişiye Özel Finansman Anlaşması

Citroën ile PSA Finans arasında imzalanan yeni anlaşma, otomobil sahibi olma sürecini basitleştiriyor. Kişiye özel finansman modelleri, hızlı onay süreçleri ve esnek ödeme planları sayesinde markanın konforlu ve şık dünyasına erişim kolaylaşıyor.

Artan maliyetler ve karmaşık kredi prosedürleri nedeniyle araç alımını erteleyenler için geliştirilen bu iş birliği, tüketicilere pratik çözümler sunuyor. PSA Finans, TEB Finansman A.Ş. güvencesiyle sıfır veya ikinci el Citroën modelleri için özel kredi paketleri hazırladı.

Bayiden Çıkmadan Hızlı Kredi Onayı

Günümüzün hızına uygun uygulamalarla uzun kredi bekleme süreçleri sona eriyor. Potansiyel Citroën sahipleri, kredi başvurularını markanın resmi web sitesi üzerinden online olarak veya Türkiye genelindeki yetkili satıcılarda birkaç dakika içinde tamamlayabiliyor. Bu sayede satın alma süreci hızlı ve şeffaf ilerliyor.

PSA Finans'ın Sabit Taksitli Standart Kredi Seçeneği

Standart Kredi, finansal planlamasını öngörülebilir ve net tutmak isteyenler için tasarlandı. Bu kredi türünde, belirlenen vade boyunca aylık ödemeler sabit kalıyor ve bütçe yönetimi kolaylaşıyor.

PSA Finans'tan Balon Ödemeli Kredi

Geleneksel kredi modellerinin dışında bir seçenek arayanlar için Balon Ödemeli Kredi sunuluyor. Bu model, aylık ödeme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor ve kredi vadesi boyunca daha düşük taksitlerle ödeme imkanı tanıyor.

Kredi anaparasının belirli bir kısmı, toplam kredi tutarının %30'unu geçmeyecek şekilde, son taksite "balon ödeme" olarak yansıtılıyor. Böylece müşteriler düşük aylık ödemelerle araçlarına kavuşurken, vade sonunda yapılacak toplu ödeme için hazırlık süresi kazanıyor.

