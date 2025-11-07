Çivril Belediyesi, Halk Bankası ile Tüm Personel İçin Promosyon Anlaştı

Çivril Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personeli kapsayan banka promosyonu protokolü, Halk Bankası ile imzalandı.

Protokolün Kapsamı ve Amaç

Çivril Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personelinin refah seviyesini artırmak amacıyla banka promosyonu protokolü imzaladı. Belediye, personelin maaş ödemelerini kapsayan banka promosyonu protokolünü uzun süren titiz bir çalışma ve görüşmelerin ardından Halk Bankası ile imzaladı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, "Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirerek ilçemizin gelişmesine ve güzelleşmesine katkı sunan değerli mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum. Onların alın terinin ve emeğinin karşılığını en iyi şekilde vermeyi, refah düzeylerini yükseltmeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Halk Bankası ile imzaladığımız banka promosyonu protokolünün tüm çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımızın refahını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışanlara Yansıyacak Fayda

İmzalanan banka promosyonu protokolüyle birlikte, Çivril Belediyesi çalışanları önümüzdeki dönemde maaş ödemeleriyle birlikte promosyon ödemesinden de faydalanacak.

