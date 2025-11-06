Çivril’de Tarlada Obruk Korkuttu — Balçıkhisar’da 2,5 x 4 m Çökme

Çivril’de Tarlada Obruk Korkuttu

Denizli’nin sulanabilir tarım arazileriyle öne çıkan ilçesi Çivrilde aniden oluşan obruk, Balçıkhisar Mahallesinde yaşayanları tedirgin etti.

Olay ve müdahale

Balçıkhisar Mahallesi Mestanlar mevkiindeki arazide meydana gelen obruğun genişliği yaklaşık 2,5 metre, derinliği ise 4 metre olarak ölçüldü. Tarlasında büyük bir gürültüyle toprağın çöktüğünü fark eden arazi sahibi Gökay Aydın, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak obruğun genişleme riskine karşı alanı inceledi.

Bölge sakinlerinin endişesi

Mahalle sakinleri, bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtti. 2020 yılında Yakacık Mahallesinde bir ay çekirdeği tarlasında benzer bir çökme meydana gelmiş ve o dönemde yapılan incelemelerde yer altı su seviyesinin aşırı düşmesinin etkili olduğu tespit edilmişti.

Balçıkhisar sakinleri ve arazi sahibi Gökay Aydın, artan kuyular ve yoğun su çekiminin toprağın dengesini bozduğuna dikkat çekerek seralarda ve tarlarda yaygın olarak kullanılan yer altı suyu çekiminin obrukları tetiklediğini vurguladı. Aydın, "Her tarlada kuyu var. Kuraklık nedeniyle çiftçi sulama için sürekli yer altı suyuna yöneliyor. Çekilen sular toprağın dengesini bozuyor, bu da obrukları tetikliyor. Eğer tedbir alınmazsa hem sayıları hem de çapları büyüyecek" dedi.

Yetkililer ne yaptı?

Oluşan çökme nedeniyle çevrede yeni çatlakların oluşmaması için bölge çiftçileri uyarıldı. Yetkililer, obruğun bulunduğu alanda detaylı zemin incelemesi yapılacağını bildirdi.

