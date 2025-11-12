Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Adliyesi çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi vuruldu. Edinilen bilgiye göre adliye önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi, R.B. ve M.G.'ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Güzel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

