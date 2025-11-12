Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, adliye çıkışında gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Cizre Adliyesi önünde bir kişi, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve M.G.'ye tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldıktan sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

