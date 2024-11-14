Cizre'de 4 Tırın Karıştığı Kazada 1 Yaralı

Cizre'de Kaza: 4 Tır Çarpıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 4 tırın karışması sonucu 1 sürücü yaralandı. Olay, Cizre-Silopi kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

İ.S. yönetimindeki 73 HA 845 plakalı akaryakıt yüklü tır, S.A. idaresindeki 33 AJJ 361 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazaya, İ.Y.'nin kullandığı 27 ALA 397 ve M.T.'nin sürücülüğünü yaptığı 45 AGC 685 plakalı tırlar da karıştı.

Kazada yaralanan sürücü İ.S., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan İ.S, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun kaza nedeniyle trafiğe kapandığı öğrenilirken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.