Cizre'de AFAD Gönüllüleri için Sertifika Töreni Düzenlendi

Cizre'de AFAD Gönüllüleri Destek Sertifikası Aldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde görev almış muhtar, vaiz, imam ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 75 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi.

Önemli Konuşmalar

Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki törende, Vali Birol Ekici önemli bir konuşma yaptı. Afet eğitimlerinin gerekliliğini vurgulayan Ekici, "Kamu kuruluşlarının temsilcileri ile çalışanlar için bu eğitim büyük öneme sahiptir" dedi. Ekici, toplumun her bireyinin diğer insanlara ve hayvanlara yardım edebilmek için hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

AFAD Gönüllülüğünün Önemi

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AFAD gönüllüsü olmanın önemine dikkat çekti. Yılın başında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 100 bin AFAD gönüllüsü oluşturma çalışmasına atıfta bulunan Baycar, "Büyük acılar yaşamamak için AFAD’ı unutmamalıyız" dedi.

AFAD İl Müdürü'nin Vurgusu

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, gönüllülerin maddi ya da manevi bir çıkar düşünmeden, sadece topluma fayda sağlamak amacıyla görev aldıklarını ifade etti.

Sertifikalar Takdim Edildi

Konuşmaların ardından 75 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi. Törene Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve din görevlileri katılım sağladı.