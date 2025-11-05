Cizre'de 'Bed-i Besmele' Töreniyle Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Eğitime Başladı

Cizre'de 'Bed-i Besmele' Töreniyle Minikler Eğitime Başladı

Program ve Katılımcılar

Şırnak’ın Cizre İlçesinde faaliyet gösteren Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Hz. Nuh Cami avlusunda düzenlenen "Bed-i Besmele" töreniyle eğitim hayatına ilk adımlarını attı. Programa Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törenin İçeriği ve Açılış

Programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sureler okunup dualar edildi. Tören kapsamında yenilenen kurs binasının açılışı gerçekleştirildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yetkililerin Vurguları

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar törende, "Bu yaşlarda verilen eğitimler kalıcı, sağlam ve karakter inşasında belirleyici niteliktedir. Müftülüğe bağlı bu tarz kurumlarda yalnızca dini bilgiler değil alfabe, sayılar, renkler, kişisel sağlık ve bakım gibi temel eğitimler de verilmektedir" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran ise Bed-i Besmele töreninin Osmanlı döneminden bu yana süregelen bir gelenek olduğunu belirterek, "Bu tören, Kur’an’ın başlangıcını ve temellerini öğrenen öğrencilerin Kur’an alfabesini tamamladıkları günü temsil eder. Ayrıca Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Kur’an Kursu, Cizre’deki en büyük kursumuzdur. Kurs öğretmenlerinin bir yıldır süren özverili çalışmaları sonucunda, eğitim binasının baştan sona yenilendi ve kapasitesi genişletildi" dedi.

Gelecek ve Teşekkür

Baran, yenilenen kursun çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir yapıya kavuşturulduğunu vurgulayarak, onarım sürecine katkı sunan Cizreli hayırseverlere teşekkür etti.

