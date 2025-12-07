Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi

Düzova köyündeki define mağarasında çökme tehlikesi tespit edilince Siirt, AFAD ve itfaiye ekiplerinden oluşan 11 kişilik ekip operasyonu güvenlik nedeniyle durdurdu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:24
Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define arandığı değerlendirilen mağarada bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin tünelde yaptığı teknik inceleme, yüksek risk nedeniyle sonlandırıldı.

Operasyon ve katılan ekipler

Olayın ardından mağaraya yeniden giriş yapmak üzere Siirt’ten gelen 3 kişilik uzman tahlisiye madenci ekibi, Diyarbakır AFAD’ın KBRN ekibi, Şırnak AFAD arama kurtarma teknisyenleri ve Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede hazır bulundu. Siirt’ten gelen tahlisiye ekibi, oksijensiz ve havasız ortamlarda 3 saat çalışabilecek kapalı devre solunum cihazları ile hazırlık yaptı.

Diyarbakır AFAD KBRN ekibi, VIP ölçüm aracı ve kimyasal gazlar ile tehlikeli maddeleri analiz edebilecek cihazlarla mağara girişinde konuşlandı. Toplam 11 kişilik ekip (3 madenci, Diyarbakır AFAD KBRN’den 2 uzman, Şırnak AFAD’dan 3 arama kurtarma teknisyeni ve Cizre itfaiyesinden 3 personel) müşterek operasyon hazırlığı yaptı.

Güvenlik değerlendirmesi ve operasyonun sonlandırılması

Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede tünelin giriş bölümünün toprak ve killi zemin yapısına sahip olduğu, son yağışlarla zeminin daha da gevşediği ve girişte ciddi çökme ve göçme tehlikesi bulunduğu tespit edildi. Tüm donanıma rağmen girişteki zemin stabilizasyonu sağlanamayınca ekipler, personel güvenliği açısından operasyonu sürdürmenin son derece tehlikeli olduğu kanaatine vardı.

Bu değerlendirme sonucunda, ekipler güvenlik gerekçesiyle mağaraya yeniden giriş operasyonunu sonlandırdı.

