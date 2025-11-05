Cizre'de En İyi Narkotik Polisi Anne Semineri: Ailelere Madde Uyarısı

Cizre'de düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri, ailelerin madde bağımlılığına karşı farkındalığını artırmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:43
Cizre'de En İyi Narkotik Polisi Anne Semineri: Ailelere Madde Uyarısı

Cizre'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri Düzenlendi

Madde bağımlılığıyla mücadelede ailelere rehberlik

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin farkındalığını artırmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri gerçekleştirildi.

Etkinlik, Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı ve Aile Destek Merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler hedef kitle olarak davet edildi. Seminerin amacı, toplumda madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda bilinç oluşturmak olarak açıklandı.

Narkotik polisleri tarafından verilen sunumlarda, çocukları ve gençleri madde bağımlılığından korumak için aile içinde alınabilecek önlemler, dikkat edilmesi gereken davranışlar ve uygulanabilir çözüm önerileri detaylı biçimde aktarıldı.

Katılımcılara, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan madde kullanımı içeriklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bağımlılığın aile hayatına etkileri ve ebeveynlerden birinin bağımlı olması durumunda izlenmesi gereken yollar konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Seminer, yerel güvenlik birimleri ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin arttırılması ve ailelerin koruyucu rolünü güçlendirmeyi hedefleyen adımlar arasında gösterildi.

