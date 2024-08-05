Cizre'de Kaçak Elektrik Kontrolünde Şiddet Olayı

Cizre'de Kaçak Elektrik Kontrolü Faciası

Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği kaçak elektrik kontrolü sırasında bir çalışanının darbedildiğini duyurdu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi, adli makamlarca tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Şirketin resmi açıklamasına göre, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı 6 kişilik ekip, Yafes Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımını tespit etmek amacıyla kablo test cihazı ile çalışma gerçekleştirmekteydi. Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir grup, ekibe müdahale ederek işlerini engellemeye çalıştı.

Darbedilen çalışan M.F.Y., Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve alnına 7 dikiş atıldı.

Yasal Süreç ve Yanıtlar

Olay sonrası polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli işlemler sonucunda 2isi tutuklanırken, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şirket Yetkilisinden Açıklama

Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, yatırım miktarlarının 5 milyar liranın üzerinde olduğunu vurguladı. Çatır, "Bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Kabloların zarar görmesi, hem kamu malına hem de sivil vatandaşların güvenliğine tehdit oluşturuyor," diyerek kaçak elektrik kullanımına karşı çağrıda bulundu.

Çatır, saldırganlara yönelik, "Herkesin can ve mal güvenliği açısından kaçak elektrik kullanımını bırakmalarını öneriyorum," ifadesini kullandı.

Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 1 çalışanının darbedildiğini bildirdi.