Cizre'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de Silahlı Saldırı Olayı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Caferi Sadık Mahallesi TOKİ konutları yakınında yaşandı.

Olayın Detayları

Gece saat 02.00 civarında, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Yunus G. (26) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Soruşturması Sürüyor

Olayla ilgili olarak polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.