Cizre'de Silahlı Saldırı Şüphelisi Pompalı Tüfekle Yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde H.D. adlı şüpheli, M.S.'nin evine ateş açtı; pompalı tüfekle yaklaşık 15 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:15
Olayın Ayrıntıları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırının faili olarak aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.15 sıralarında H.D. isimli şahıs, ev sahibi M.S.'nin ikametine gelerek ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, evin önünde 2 adet boş kartuş ve 1 adet boş kovan ele geçirildi.

Polisin özel ekip görevlendirerek başlattığı çalışmada, şüpheli yaklaşık 15 dakika içinde, pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

