Cizre'de Silahlı Saldırı Şüphelisi Pompalı Tüfekle Yakalandı
Olayın Ayrıntıları
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırının faili olarak aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 16.15 sıralarında H.D. isimli şahıs, ev sahibi M.S.'nin ikametine gelerek ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, evin önünde 2 adet boş kartuş ve 1 adet boş kovan ele geçirildi.
Polisin özel ekip görevlendirerek başlattığı çalışmada, şüpheli yaklaşık 15 dakika içinde, pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE BİR EVE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRININ FAİLİ YAKALANDI.