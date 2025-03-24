Cizre'deki Polislerin Pamuk Şekeri İyiliği Duygulandırdı

Cizre'de Nevruz kutlamalarında, polisler engelli gencin tüm pamuk şekerini satın alarak çocuklara dağıttı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:36
Cizre'deki Polislerin Pamuk Şekeri İyiliği Duygulandırdı

Cizre'den Duygusal Bir Örnek: Nevruz Kutlamalarında Pamuk Şekeri Sevinci

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında yaşanan anlam dolu bir olayı paylaştı. Pamuk şekeri satan engelli genç Barış’ın tüm şekerleri, iki polis memuru tarafından satın alındı ve çevredeki çocuklara dağıtıldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisler Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın Barış’a yardım etme çabasını takdirle karşıladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttılar. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum.”

Bu özverili davranış, toplumdaki dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

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