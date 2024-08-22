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Clovis İnsanlarının Avcılık Teknikleri

Clovis insanlarının dev hayvanları avlamak için mızrakları nasıl kullandığı araştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:54
Clovis İnsanlarının Avcılık Teknikleri

Clovis İnsanlarının Avcılık Yöntemleri

Bilim camiası, 13 bin yıl önce Kuzey Amerika’da yaşayan Clovis insanlarının dev hayvanları mızraklarla avlama yöntemlerini araştırıyor.

Deneyler ve Bulgular

Yapılan araştırmalarda, Clovis insanların mamut gibi büyük hayvanları avlamak için mızrakların keskin uçlarını toprağa saplayarak kullandıkları değerlendiriliyor. Araştırmacılar, bu dönemde kullanılan silahların üzerine kopyalar geliştirerek çeşitli deneyler gerçekleştirdi.

Deneyler sonucunda, Clovis mızraklarının hafif bir kuvvetle inek derisini delebildiği fakat fazla kuvvet uygulandığında kırıldığı gözlemlendi. Yere saplanan mızrakların, hayvanların düşme kuvvetiyle daha derinlemesine saplandığı ortaya çıktı.

Diğer Hayvanlarla Avlama Yöntemleri

Bilim insanları, bu avlama tekniğinin daha önce yaban domuzu, aslan ve ayı gibi hayvanlar için kullanıldığını belirtti. Aynı tekniklerin mamutlar gibi devasa hayvanlar için de uygulanmış olabileceği öne sürüldü.

Bununla birlikte, dönemine ait mızrak benzeri silahların günümüze sağlam şekilde ulaşmamış olması, bu aletlerin tam olarak nasıl kullanıldığını anlamayı zorlaştırıyor. Çalışmanın detaylarına Plos One dergisinde yer verildi.

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