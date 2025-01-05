CNN International'dan İstifa: Ana Maria Monjardino, İsrail Yanlısı Tutumu Eleştirdi

CNN International'da Tartışmalar Sürüyor

CNN International'da (CNNi) görevinden Ekim 2023'te ayrılan Ana Maria Monjardino, kanalın İsrail yanlısı tutumunu ve bu tutuma yönelik baskıları eleştirerek istifa ettiğini açıkladı.

İstifa Mektubunda Çarpıcı İfadeler

Al Jazeera Medya Enstitüsü için kaleme aldığı yazıda Monjardino, istifa mektubunda CNN/CNNi'deki İsrail yanlısı söylemin köklü olduğunu belirtti. Filistin halkının soykırıma uğramasına rağmen bu söylemin değişmediğini vurguladı.

Yanlış Bilgi Yayma Endişeleri

Monjardino, CNN/CNNi’nın yanlış bilgi yayma çabalarına dikkat çekerek, "İsrail onaylamadığı takdirde Gazze'deki hava saldırılarına hava saldırısı diyemiyorduk" ifadesine referans verdi.

Röportaj Düzenlemeleri ve İsimlendirme Sorunları

Ayrıca, CNNi'deki görev süresince Filistinli konukların isimlerinin değiştirildiğini ve "Ramallah, Filistin" ifadesinin "Ramallah, Batı Şeria" olarak değiştirilmesinin istendiğini de belirtti. 145’ten fazla BM üyesinin Filistin’i devlet olarak tanıdığını hatırlatan Monjardino, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Uluslararası Tepkiler ve Gazetecilik Sorunları

Monjardino, Filistinlilerin medyada hatalı sunumlarını ve yayınlarının düzeltilmediğini dile getirdi. Ayrıca, Batı medyasının İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik yaklaşımlarını eleştirerek, CNN, BBC ve diğer medyanın bu durumu nasıl sunduğunu sorguladı.

Medya Sorumluluğu ve Geleceğe Dair Perspektif

Monjardino, bu gelişmelerin kendisini CNNi’den ayrılmaya yönlendirdiğini ve basın mensuplarının soykırıma dair tutumlarını sorgulaması gerektiğini belirtti. Filistin halkının cesaretine duyduğu minnetin, onlara karşı direnme sorumluluğuyla birleştiği düşüncesini ifade etti.

"Bize ne söylendiğini ve nasıl söylendiğini sorgulamak, genç bir gazeteci olarak gelişimimin özü haline geldi" diyen Monjardino, eleştiriyi sürdürme gerekliliğine vurgu yaptı.