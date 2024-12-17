DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.985,6 -0,22%
BITCOIN
3.738.127,73 -0,8%

CNN, Suriyeli Tutsak Haberi Üzerine İnceleme Başlatıyor

CNN, Şam'daki tutsakla ilgili haberine gelen eleştiriler üzerine inceleme başlattı. Mahkumun sahte kimlik vermiş olabileceği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:36
CNN, Suriyeli Tutsak Haberi Üzerine İnceleme Başlatıyor

CNN, Şam'daki Tutsakla İlgili Eleştirileri Araştırıyor

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'daki bir hapishanede bulunan tutsağın serbest bırakılmasına ilişkin haberine gelen eleştiriler üzerine, inceleme başlattıklarını duyurdu. Mahkumun, haber esnasında sahte kimlik vermiş olabileceğine dair farkındalıkları olduğu belirtildi.

12 Aralık Tarihli Haber

CNN, 12 Aralık'ta "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, muhabir Clarissa Ward ve yanında bulunan bir silahlı kişi, Şam'daki hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede mahkum Adel Gharbal'ı buluyor. Gharbal, battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını bildiriyor.

Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini ifade ediyor. Ancak haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini öne sürdü.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

CNN sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, "O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti" dedi. Mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişinin Suriyeli bir muhalif olduğu vurgulandı.

Sözcü, mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardıklarını, ardından ise kişinin geçmişini araştırmaya başladıklarını belirtti. Ayrıca, sahte bir kimlik vermiş olabileceği konusunu araştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor
2
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi
5
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak
6
Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı
7
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor