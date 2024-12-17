CNN, Suriyeli Tutsak Haberi Üzerine İnceleme Başlatıyor

CNN, Şam'daki Tutsakla İlgili Eleştirileri Araştırıyor

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'daki bir hapishanede bulunan tutsağın serbest bırakılmasına ilişkin haberine gelen eleştiriler üzerine, inceleme başlattıklarını duyurdu. Mahkumun, haber esnasında sahte kimlik vermiş olabileceğine dair farkındalıkları olduğu belirtildi.

12 Aralık Tarihli Haber

CNN, 12 Aralık'ta "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, muhabir Clarissa Ward ve yanında bulunan bir silahlı kişi, Şam'daki hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede mahkum Adel Gharbal'ı buluyor. Gharbal, battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını bildiriyor.

Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini ifade ediyor. Ancak haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini öne sürdü.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

CNN sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, "O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti" dedi. Mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişinin Suriyeli bir muhalif olduğu vurgulandı.

Sözcü, mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardıklarını, ardından ise kişinin geçmişini araştırmaya başladıklarını belirtti. Ayrıca, sahte bir kimlik vermiş olabileceği konusunu araştırmaya devam ettiklerini açıkladı.