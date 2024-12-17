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CNN, Suriyeli Tutsak İddiasını Düzeltip Eski İstihbaratçıyı Kabul Etti

CNN, Şam'daki tutsak gibi gösterilen kişinin aslında Esed rejiminin eski istihbarat yetkilisi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:54
CNN, Suriyeli Tutsak İddiasını Düzeltip Eski İstihbaratçıyı Kabul Etti

CNN, Tartışmalı Suriyeli Tutsak Haberini Düzeltmek Zorunda Kaldı

Amerika merkezli haber kuruluşu CNN, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir cezaevinde tutsak olarak sunulan kişinin, Beşşar Esed rejiminin eski istihbarat görevlisi olduğunu doğruladı.

Haberin Detayları Ne?

CNN, 12 Aralık tarihinde yayınladığı en son görüntülerde, hapsedilmiş gibi gösterilen kişinin Adel Gharbal isimli bir erkek olduğunu ve rejim yetkilisi olarak görevde bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu kişinin bir devlet dairesinde üniformalı çekilmiş bir fotoğrafının bulunduğu ve tanımlama sisteminin yüzde 99'dan fazla uyum sağladığı belirtildi. Gharbal’ın, Hava İstihbarat Direktörlüğü'nde görev yapan Selame Mohammad Selame olduğu vurgulandı.

Selame'nin Geçmişi ve Durumu

Açıklamalara göre, Selame, Humus bölgesinde çok kötü bir üne sahip olup, taciz ve şantaj vakalarıyla tanınıyor. Ancak, Selame'nin cezaevine nasıl girdiği ve o andan itibaren nerede olduğuna dair bilgiler ise belirsizliğini koruyor.

Sosyal Medya Tepkisi

CNN, 12 Aralık'ta verdiği haberde, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" ifadelerine yer vermişti. Ancak, bu görüntüler sosyal medyada mizansen olduğu yönünde ciddi eleştiriler almıştı. Görüntülerin ardından oldukça tartışmalı bir gündem yaratıldı ve kullanıcılar durumu sorguladı.

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