CNN ve NBC, Trump'ın Göreve Başlamasının Ardından İşten Çıkarmalara Gidiyor

Trump'ın Göreve Başlaması, Medya Dünyasında Şok Etkisi Yarattı

ABD'de önde gelen televizyon kanalları CNN ve NBC, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından kapsamlı işten çıkarmalar yapma hazırlığında. CNBC'nin ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, CNN, yüzlerce çalışanını işten çıkararak maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

CNN'in Yeni Stratejisi

Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros. Discovery'ye ait CNN, dijital medya ürünlerine yönelmekte. Bu kapsamda, televizyon programlarının düzenlenmesi ve yeni dijital abonelik ürünleri oluşturulması amacıyla üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Atlanta'ya taşınacak bazı prodüksiyonların, özellikle New York ve Washington'daki yüksek maliyetleri düşürmek için planlandığı bildiriliyor.

Üst Düzey Yöneticiler Açıklama Yaptı

CNN'in CEO'su Mark Thompson, Ocak ayı başlarında katıldığı bir toplantıda, dijital faaliyetleri için Warner Bros. Discovery'den "70 milyon dolardan fazla" yatırım aldıklarını duyurmuştu. Bu yatırımın bir kısmının, CNN'in büyüme potansiyeli taşıdığı veri bilimi ve ürün geliştirme gibi alanlarda kullanılacağı öngörülüyor.

Dijital Abonelikler ve Çalışan Sayısı

Cadılar Bayramı'nda, CNN ülke genelinde aylık 3,99 dolarlık bir dijital abonelik hizmeti başlatarak yeni bir döneme girdi. Kanal, şu anda yaklaşık 3.500 çalışana sahip.

NBC News de İşten Çıkarmalar Yapacak

Ayrıca, haber kaynaklarına göre NBC News de bu hafta içinde yaklaşık 50 çalışanını işten çıkaracak. Ancak, kesin sayı henüz belirlenmedi. CNN ve NBC konuya dair açıklama yapmayı reddederken, işten çıkarmaların Trump'ın göreve başlaması ile gerçekleşmesi dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.