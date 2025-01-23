DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

CNN ve NBC, Trump'ın Göreve Başlamasının Ardından İşten Çıkarmalara Gidiyor

Trump'ın işbaşı yapmasının ardından CNN ve NBC, çok sayıda çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:03
CNN ve NBC, Trump'ın Göreve Başlamasının Ardından İşten Çıkarmalara Gidiyor

Trump'ın Göreve Başlaması, Medya Dünyasında Şok Etkisi Yarattı

ABD'de önde gelen televizyon kanalları CNN ve NBC, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından kapsamlı işten çıkarmalar yapma hazırlığında. CNBC'nin ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, CNN, yüzlerce çalışanını işten çıkararak maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

CNN'in Yeni Stratejisi

Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros. Discovery'ye ait CNN, dijital medya ürünlerine yönelmekte. Bu kapsamda, televizyon programlarının düzenlenmesi ve yeni dijital abonelik ürünleri oluşturulması amacıyla üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Atlanta'ya taşınacak bazı prodüksiyonların, özellikle New York ve Washington'daki yüksek maliyetleri düşürmek için planlandığı bildiriliyor.

Üst Düzey Yöneticiler Açıklama Yaptı

CNN'in CEO'su Mark Thompson, Ocak ayı başlarında katıldığı bir toplantıda, dijital faaliyetleri için Warner Bros. Discovery'den "70 milyon dolardan fazla" yatırım aldıklarını duyurmuştu. Bu yatırımın bir kısmının, CNN'in büyüme potansiyeli taşıdığı veri bilimi ve ürün geliştirme gibi alanlarda kullanılacağı öngörülüyor.

Dijital Abonelikler ve Çalışan Sayısı

Cadılar Bayramı'nda, CNN ülke genelinde aylık 3,99 dolarlık bir dijital abonelik hizmeti başlatarak yeni bir döneme girdi. Kanal, şu anda yaklaşık 3.500 çalışana sahip.

NBC News de İşten Çıkarmalar Yapacak

Ayrıca, haber kaynaklarına göre NBC News de bu hafta içinde yaklaşık 50 çalışanını işten çıkaracak. Ancak, kesin sayı henüz belirlenmedi. CNN ve NBC konuya dair açıklama yapmayı reddederken, işten çıkarmaların Trump'ın göreve başlaması ile gerçekleşmesi dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
2
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
3
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
4
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi
5
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
7
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları