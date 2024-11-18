Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 6,500 Saka Kuşu Ele Geçirildi

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen dikkat çekici bir operasyonda, Kilis’te gümrük kontrolü sırasında 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçta canlı hayvan bulunduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, detaylı bir inceleme sonrası aracın bagajında 13 kafesli sandık içinde 6 bin 500 saka kuşu olduğunu tespit etti.

Bu kuşlar, Kara Avcılığı Kanunu'na göre satılmaları, avlanmaları ve ihracı yasak olan türler arasında yer alıyor. Ele geçirilen saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve durumu yakından incelemeye aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda 13 kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi.