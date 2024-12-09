Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Başladı: Kaliteli Yazarlar Yetişecek

Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Başladı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" resmen açıldı. Etkinlik, çocuk edebiyatındaki gelişmelere ışık tutmayı ve bu alanda nitelikli yazarlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Ekrem Erdem'den Önemli Açıklamalar

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin "Dilimiz kimliğimizdir" sözüyle yayın ve etkinliklerini sürdürdüğünü belirtti. Dil şuurunun çocuklarda oluşumunun önemine dikkat çeken Erdem, "2022 yılında çocuklar için Kardelen Çocuk dergisini yayımlamaya başladık. Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi, Türkçe hassasiyetini gözeterek temiz içerikli eserler üretebilen yazarlar yetiştirmeyi hedefliyor," dedi.

Hedef: Nitelikli Çocuk Edebiyatı

Erdem, son yıllarda çocuk edebiyatındaki gelişmelere değinerek, "Kendi kültürüne sahip, nitelikli yazarların yetişmesi büyük önem taşıyor. Çocukların zihinsel gelişimi için faydalı eserlerin sayısının artırılmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, çocukların Türkçe kelime dağarcığını zenginleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Elif Tokkal'dan Eğitim Programı Bilgileri

Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal, program ile ilgili bilgiler verirken, "Yazar adaylarına, editörlükte dikkat edilmesi gereken temel hassasiyetler hakkında eğitim vereceğiz. Çocuk edebiyatı metinleri ile ilgili dersler düzenleyeceğiz," dedi. Tokkal, ayrıca eğitim sonunda katılımcılara nitelikli eser yazma becerilerini kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sertifikalı Eğitim Süreci

Tokkal, toplam 55 kişinin eğitime hak kazandığını belirterek, "Eğitimimiz iki ay sürecek ve katılımcılara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir," dedi. Programda ayrıca yazar Tülin Kozikoğlu, "Resimli Çocuk Kitapları" konulu ders verdi.

Eğitim Detayları

Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi, yüz yüze ve çevrim içi derslerle desteklenecek. Katılımcıların eserleri, TDED tarafından düzenli olarak yayımlanan Kardelen Çocuk dergisinde yer alacak. Eğitim, alanında uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" başladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" başladı.