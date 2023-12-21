Çocuk, genç, yaşlı herkesi kapsıyor! Bu saatler dışında sosyal medya kapısı kapanıyor!

Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor! 16 yaş altında kimse kullanamayabilir. İşte ayrıntılar...

Çocuk, genç, yaşlı herkesi kapsıyor! Bu saatler dışında sosyal medya kapısı kapanıyor!
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Son dönemde sosyal medya platformlarında yaşanan olumsuzluklar, çocuk güvenliği ve içerik denetimi konularında uluslararası bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Özellikle TikTok, Instagram, ve Facebook gibi dev platformlarda yaşanan kara para aklamaları, müstehcen içerikler ve ahlaka uygun olmayan paylaşımlar, yetkilileri harekete geçirmeye yönlendiriyor.

İngiltere'nin öncü bir adım attığı Çevrim İçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya platformları, zararlı içerikleri hemen kaldırma yükümlülüğüne tabi tutuldu. Yasaya uymayan şirketlere ciddi cezalar verilirken, gelecekte daha sert tedbirlerin alınabileceği gündemde. Başbakan Rishi Sunak'ın, 16 yaşından küçük gençleri korumak amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirme düşüncesi, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

sosyal medya yaş sınırlaması

Ülkede, çocukların sosyal medya kullanımı sırasında maruz kaldıkları risklerin araştırılması ve önlenmesi amacıyla yeni çalışmaların başlatılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, 16 yaşından küçük bireylerin sosyal medya kullanımının yasaklanabileceği üzerinde duruluyor.

Türkiye'de de benzer bir yaş sınırlamasının gündemde olduğu ifade ediliyor. The Guardian gazetesinde yer alan haberlere göre, Meta'nın şifreli mesajlaşma uygulaması da çocuk güvenliği açısından risk oluşturabilir. Şifreleme nedeniyle ebeveynlerin çocukların mesajlarını kontrol etme yeteneği sınırlanmış durumda.

Bu gelişmeler, sosyal medya platformlarının daha etkin bir şekilde denetlenmesi ve çocuk güvenliğinin sağlanması adına ulusal ve uluslararası düzeyde bir dizi önlem alınmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Ancak, yaş sınırlamasının getirilip getirilmemesi konusundaki tartışmalar ise sürüyor. 

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