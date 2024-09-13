Çocuk Güvenliği ve Adalet Üzerine Kritik Açıklamalar

Çocukların Güvenliği ve Adalet Üzerine Eleştiriler

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye'deki çocuk güvenliği sorunlarına dikkat çekerek, "Çocukların güvende olmadığı ülkede adaletten bahsedilemez" ifadelerini kullandı. Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede çocukların derin yoksulluk sorunlarıyla karşılaştığını ve yeterli gıdaya ulaşımının engellendiğini belirtti.

Kayıplar ve Güvensizlik

Her yıl yüzlerce çocuğun kaybolduğunu veya öldürüldüğünü vurgulayan Şenyaşar, "Günlerdir Narin isimli 8 yaşındaki çocuğun durumunu konuşuyoruz. Çocukların güvende olmadığı bir ülkede adalet arayışının ne kadar anlamlı olduğunu sorgulamak gerekiyor. Bu ülkede büyük bir sosyal çürüme var; çocuklar, kadınlar ve zayıflar tehdit altındadır" dedi.

Adalet Arayışı ve İdam Tartışmaları

Bazı vatandaşların, Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ın soruşturması çerçevesinde idam cezası talep ettiğini hatırlatan Şenyaşar, "İdama gerek yoktur. Eğer mevcut yasalar adil bir biçimde uygulanabilseydi, Narin ve benzer kaderi paylaşan birçok çocuk şu an hayatta olabilirdi" şeklinde konuştu.

Narin Meselesi ve Toplumsal Tehlikeler

Bir diğer DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan ise, Meclis'teki basın toplantısında Narin Güran olayının ülkenin özeti olduğu belirtti. Öcalan, söz konusu olayın aydınlatılması durumunda toplumsal tehlikelerin boyutlarının ortaya çıkacağını ifade etti.