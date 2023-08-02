Çocuk suçlu sayısında korkutan artış

TÜİK, 2022'de güvenlik birimleri tarafından getirilen çocukların karıştığı olay sayısının bir önceki yıla bakıldığında ki verilerinde yüksek oranda artış görüldü.

2022 verilerine bakıldığında 2021 yılına göre yüzde 20,5 oranında artış göstererek 601 bin 754 seviyesine geldi. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si bu nedenlerden ötürü güvenlik birimlerine getirildi.

YÜZDE 37,8'İ YARALAMA

Yüzde 37,8'ine yaralama, yüzde 25,2'sine hırsızlık, yüzde 4,5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2'sine pasaport kanununa muhalefet suçu, yüzde 4,1'ine ise tehdit suçlarından olduğu verileri kaydedildi.







