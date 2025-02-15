Çocuklar Hayallerindeki Şehirleri Maketlerle Tasarlıyor

Çocukların hayalleri için önemli bir adım

Hempa Çocuk Derneği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle hayata geçirdiği "Eşit Fırsatlar Şehri" projesi ile çocukların yaşadıkları şehirlerde söz sahibi olmalarını hedefliyor.

Dernek Başkanı'ndan açıklamalar

Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, projenin amaçları hakkında yaptığı açıklamada, derneğin 2016 yılında çocuk hakları ve refahı konusunda faaliyet göstermek üzere kurulduğunu vurguladı. Duruay, "Avrupa'da çocuklar tarafından kurulan tek dernek olduğumuzu belirtmek isterim. Hempa'yı kurduğumuzda biz de bir çocuk olarak liderlik ediyoruz" dedi.

Yaygın Çalışmalar

Dernek bünyesinde 400'ün üzerinde gönüllü bulunduğunu ve Türkiye genelinde 40'tan fazla şehirde faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Duruay, "Eşit Fırsatlar Şehri" projesinin Türkiye Belediyeler Birliği, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve yerel belediyelerle işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projenin İçeriği

Duruay, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 10-15 yaş arası çocukların sivil topluma katılımını artırmayı amaçladıklarını belirtti. "Projemiz kapsamında çocuklarla şehir gezileri düzenleyeceğiz. Bu gezilerde kütüphaneler, kültür sanat merkezleri ve parklar gibi yerleri ziyaret ettirerek, onların farkındalığını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çocukların Sesi Olacak

Çocuklar, maketler aracılığıyla yaşadıkları semt ve mahallelerdeki sorunları yerel yöneticilere iletme fırsatı bulacak. Duruay, "Burada iletici doğrudan çocuk olacak. Biz, çocuklara ve yerel yönetimlere bu iletinin yapılabileceği alanı sunmuş olacağız. Çocuklar, fikirlerini ve taleplerini doğrudan iletebilecekler. Temel gayemiz, çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri için ilk adımlarını desteklemek" dedi.