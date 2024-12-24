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Çocuklara Gerçeğe Aykırı Cinsel İstismar İddiası: Davaya Devam Edildi

İstanbul'da gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddia edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun davasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:17
Çocuklara Gerçeğe Aykırı Cinsel İstismar İddiası: Davaya Devam Edildi

İstanbul'daki Cinsel İstismar Davasında Yeni Gelişmeler

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile birlikte 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, tutuklu sanık Zoroğlu ile tutuksuz sanıklar Ahmet Aktaş, Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Zeynep Akgül katıldı. Ayrıca, bazı müştekiler ile taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Çocukların İfadeleri

Mahkeme, bazı mağdur çocukların ifadelerinin Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde alındığını bildirdi. Duruşma sürecinde, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiği açıklandı.

Ara Karar ve İddianame

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Prof. Dr. Zoroğlu hakkında toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor. Zoroğlu'nun, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, eziyet, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme gibi suçlarla yargılandığı belirtiliyor.

Diğer Sanıklar

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, psikolog Ahmet Aktaş, doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve psikolog Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

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