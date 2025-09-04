Çocuklarda Göz Muayenesi Akademik Başarıyı Doğrudan Etkiliyor

DUYGU YENER - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Melih Ceylan, çocukluk döneminde görme sağlığının öğrenme ve sosyal gelişme açısından kritik rol oynadığını vurgulayarak, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Görme; öğrenme, oyun ve sosyal ilişkilerin temeli

Prof. Dr. Ceylan, görme duyusunun çocukların dünyayı keşfetmesi, bilgi edinmesi, oyun oynaması ve sosyal ilişkiler kurmalarının temel aracı olduğuna dikkat çekti. Görme sorunları erken fark edilmediğinde, hem eğitim hem de sosyal hayatta geri dönüşü zor sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ceylan, "Çocuk gördüğü dünyayı olduğu gibi kabul eder ve genellikle şikayetini dile getiremez. Bu durum kırma kusurları, şaşılık, doğuştan gelen katarakt, glokom veya göz içi tümörlerin tanısında gecikmeye yol açabilir. Erken tanı konulmadığında kalıcı görme kaybı hatta gözün kaybına kadar ilerleyen ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Akademik başarı ve özgüven üzerindeki etkisi

Uzman, zamanında yapılan muayene ve uygun tedaviyle çocukların çoğunun hedeflenen görme seviyesine ulaşabildiğini vurguladı. Bu durum doğrudan akademik başarıya, öz güvene ve sosyal becerilere yansır.

Prof. Dr. Ceylan, "Tahtayı seçemeyen, harfleri karıştıran ya da kısa sürede yorulan bir çocuk, yanlışlıkla dikkat dağınıklığı ya da öğrenme güçlüğü yaşıyor gibi değerlendirilebilir. Oysa çoğu zaman tek ihtiyaç, doğru zamanda verilmiş bir gözlüktür." dedi.

Muayene zamanlaması ve ailelere uyarılar

Prof. Dr. Osman Melih Ceylan, ilk göz muayenesinin bebeklik döneminde, ailede göz hastalığı öyküsü varsa ilk bir ay içinde yapılması gerektiğini söyledi. Okul öncesi (3-6 yaş) döneminde en az bir kapsamlı göz muayenesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

"Okul çağında ise belirli aralıklarla kontroller sürdürülmeli, görme ile ilgili en ufak şüphede vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır. Okul ve okul öncesi dönemde düzenli göz muayenesi, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir. Erken tanı ve tedavi sayesinde göz sağlığı korunur, öğrenme süreci desteklenir ve çocuklar hem okulda hem sosyal yaşamda daha güçlü adımlar atar. Çocuğun akademik başarısında görme düzeyinin önemli bir yerinin olduğu göz ardı edilmemelidir."

Özetle: Düzenli göz muayenesi, çocukların eğitim performansını, özgüvenini ve sosyal uyumunu doğrudan etkileyen, geri dönüşü mümkün olan ya da önlenebilir sorunların tespitinde hayati öneme sahiptir.