Çocuklarda Grip ve 4 Kritik Komplikasyon

Çocuklarda grip: Belirtiler, riskler ve korunma

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Samet Özer, sonbahar aylarında çocuklar arasında sık görülen grip, tedavi seçenekleri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Hastalığın seyri ve bulaşıcılığı

Grip (influenza), viral bir enfeksiyon olup bulaşıcılığı yüksektir. Mevsim geçişlerinde genellikle öksürükle başlayan hastalık; yüksek ateş, kırgınlık, eklem ve kas ağrıları ile kendini gösterir. Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları artar ve çoğu çocukta bir haftadan kısa sürede iyileşme görülür. Ancak bağışıklığı zayıf çocuklarda tablo ağırlaşabilir ve hastaneye yatış gerekebilir.

A ve B tipi virüsler ve mutasyon

A ve B tipi grip virüsleri sonbaharda sık rastlanan etkenlerdir. Bu virüsler özellikle kronik hastalığı olan çocuklarda ağır seyredebilir ve tedavinin hastanede sürdürülmesini gerektirebilir. Grip virüslerinin sık mutasyona uğraması, her yıl yeni türlerle hastalanma riskini canlı tutar.

Bulaşma yolları ve dönemleri

Grip, hapşırma veya öksürme yoluyla solunumla bulaşır. Okul ve kreş gibi kapalı ortamlarda yakın temas nedeniyle bulaşma riski yüksektir. Virüs kapı kolları, oyuncaklar ve kalem gibi yüzeylerde bulunabilir; çocuklar bu yüzeylere temas edip sonra ağız, burun veya gözlerine dokunarak enfekte olabilir. Başkalarına bulaştırma riski genellikle hastalığın 5 ya da 7. günü görülürken, bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönem belirtiler başlamadan önceki ilk 24 saattir.

Grip çocuklarda nasıl başlar ve hangi komplikasyonlara yol açar?

Doç. Dr. Özer, çocuklarda grip belirtilerini şöyle sıraladı: 39 ile 40 derece arasında yüksek ateş, şiddetli vücut ağrıları, baş ve boğaz ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı ve tıkanıklığı, başlayan öksürük, bulantı, kusma ve artan ishal. Özellikle 5 yaşından küçük ve kronik hastalığı olan çocuklar ciddi risk altındadır. Bu grupta ortaya çıkabilecek grip kaynaklı komplikasyonlar şunlardır:

Zatürre: Akciğerlerin enfeksiyonla etkilenmesi sonucu tehlikeli tablo oluşabilir.

Dehidratasyon: Hastalık sırasında aşırı sıvı ve tuz kaybı durumu tablonun ciddiyetini artırabilir.

Kronik hastalıkların kötüleşmesi: Kalp hastalığı veya astım gibi uzun vadeli sorunlar devam edip ağırlaşabilir.

Sinüs ve kulak enfeksiyonları: Başka üst solunum sistemi komplikasyonları gelişebilir.

Korunma: Aşının önemi

Gripten korunmada en etkili yöntem aşılamadır. Mevsimsel grip aşısı, özellikle risk altındaki çocukları gribin yol açabileceği ağır komplikasyonlardan korumak için önerilir. Sonbahar ayları aşılanma için uygun dönemdir. İlk kez aşılanan 9 yaş altı çocuklar için iki doz gerekebilir; ikinci doz, ilk dozdan en az dört hafta sonra uygulanmalıdır. Aşı uygulandıktan sonra vücudun antikor geliştirmesi yaklaşık iki hafta sürdüğünden, grip dönemi başlamadan önce aşı yaptırmak uygundur.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. SAMET ÖZER, ÇOCUKLARDA GRİP VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ.