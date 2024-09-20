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Çocuklarda Yemek Seçiciliğinin Genetik Temelleri

Yeni araştırma, çocukların yemek seçiciliğinin büyük ölçüde genetik faktörlere bağlı olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:14
Çocuklarda Yemek Seçiciliğinin Genetik Temelleri

Genetik ve Yemek Seçiciliği Üzerine Yeni Bulgular

Günümüzde çocuklarda görülen yemek seçiciliği sorunu genetik faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Birleşik Krallık'taki çeşitli üniversitelerin birlikte gerçekleştirildiği araştırmada, 16 aylık bebeklerden 13 yaşındaki çocuklara kadar iki binden fazla tek ve çift yumurta ikiziin beslenme alışkanlıkları detaylı bir şekilde incelendi.

İkizler Üzerinden Yapılan İncelemeler

Araştırma sürecinde elde edilen bulgular, yemek seçiciliğinde genetik etkenlerin etkisinin 16 aylık bebeklerde %69, 3 ile 13 yaş arasındaki çocuklarda ise %74 seviyesinde olduğunu gösterdi. İkizlerin yemek seçiciliği, genetik eşleşme oranlarıyla da doğru orantılı olarak gözlemlendi. Yenmeyen yiyeceklerin çoğu ikizlerde benzerlik gösterdi.

Çevresel ve Psikolojik Etkiler

Yemek seçiciliğinin yalnızca genetik kaynaklı olmadığına dikkat çeken araştırmacılar, çevresel ve psikolojik faktörlerin de önemli rol oynadığını vurguladı. Ailecek yapılan yemeklerin ve çevredeki bireylerin beslenme alışkanlıklarının çocuklar üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Sonuç ve Öneriler

Son olarak, genetik faktörlerin yemek seçiciliği üzerindeki belirleyici etkisine rağmen, bunun üstesinden gelinemez bir sorunun olmadığını ifade ettiler. Bu bulgular, Child Psychology and Psychiatry dergisinde yayımlandı ve ailelerin yemek alışkanlıklarını gözden geçirmeleri için önemli bir kaynak oluşturdu.

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