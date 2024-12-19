Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, TED Edirne Kolejinde düzenlenen "Hayatın hakkını veren çocuklar yetiştirmek" konulu söyleşide çocuklara disiplin kazandırmanın önemini vurguladı. Baltaş, velilere ve öğretmenlere çocukları motive etmek yerine onlara disiplin eğitimi vermelerini önerdi.

Özellikle çocukların sorumlulukla ödüllendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Baltaş, motive etmek için ağır bir çaba harcamaya gerek bulunmadığını ifade etti. "Disiplin, baskı, dayatma ya da güç kullanma değildir. Disiplin, hedeflerde, ilkelerde ve davranışlarda tutarlılıktır." diyerek ebeveynlere önemli bir mesaj iletti.

Çocukların Erken Yaşta Disiplin Kazanması Gerekiyor

Çocukların çok küçük yaşlardan itibaren disiplin kavramıyla tanışması gerektiğini belirten Baltaş, "Çocuklar yatağını toplayabilir, dişlerini düzenli fırçalayabilir. Bu gibi küçük görevler, onlara erken yaşta sorumluluk duygusu kazandırır." dedi. Baltaş, akademik başarı ile hayat başarısının her zaman paralel gitmediğini, sosyal becerilerin ve olumlu tutumun hayat başarısını artıracağını ifade etti.