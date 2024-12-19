Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, TED Edirne Kolejinde düzenlenen "Hayatın hakkını veren çocuklar yetiştirmek" konulu söyleşide çocuklara disiplin kazandırmanın önemini vurguladı. Baltaş, velilere ve öğretmenlere çocukları motive etmek yerine onlara disiplin eğitimi vermelerini önerdi.
Özellikle çocukların sorumlulukla ödüllendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Baltaş, motive etmek için ağır bir çaba harcamaya gerek bulunmadığını ifade etti. "Disiplin, baskı, dayatma ya da güç kullanma değildir. Disiplin, hedeflerde, ilkelerde ve davranışlarda tutarlılıktır." diyerek ebeveynlere önemli bir mesaj iletti.
Çocukların Erken Yaşta Disiplin Kazanması Gerekiyor
Çocukların çok küçük yaşlardan itibaren disiplin kavramıyla tanışması gerektiğini belirten Baltaş, "Çocuklar yatağını toplayabilir, dişlerini düzenli fırçalayabilir. Bu gibi küçük görevler, onlara erken yaşta sorumluluk duygusu kazandırır." dedi. Baltaş, akademik başarı ile hayat başarısının her zaman paralel gitmediğini, sosyal becerilerin ve olumlu tutumun hayat başarısını artıracağını ifade etti.
Toplum için çok önemli bir mesaj da veren Baltaş, çocuklara bu vatanın değerinin ve zor elde edildiğinin öğretilmesi gerektiğini belirtti. "Bu topraklara sahip çıkacak nesillerin yetiştirilmesi şart" Söyleşinin sonunda, TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, Prof. Dr. Acar Baltaş'a teşekkürlerini sunarak, ona bir kristal minyatür kürek teknesi hediye etti.
Söyleşinin sonunda, TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, Prof. Dr. Acar Baltaş'a teşekkürlerini sunarak, ona bir kristal minyatür kürek teknesi hediye etti.