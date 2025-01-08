Çocukları Koruma Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

Çocuklar için Acil Önlemler Gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması için harekete geçti. Bu amaçla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, akademisyenlerin görüşlerini almak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlık etti.

Uzmanlar Dijital Tehditlere Dikkat Çekti

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okcu, çocukların çevrim içi istismarının küresel bir sorun haline geldiğini vurguladı. Okcu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 2024'te yaptığı araştırmaya dayanarak, Türkiye'de internete erişen çocuk oranının yüzde 91,3 olduğunu bildirdi. Sosyal medya kullanım oranının ise yüzde 66'yı geçtiğini ifade eden Okcu, bu oranın 11-15 yaş grubunda yüzde 79'a kadar ulaştığını belirtti.

“Çocuklar için artık ev, anne-baba yanından daha fazla wi-fi'nin olduğu yer,” diyen Okcu, son yıllarda yapay zeka tarafından üretilen çocuk cinsel istismar malzemesi gibi yeni tehditlerin de arttığını söyledi.

Dijital Ebeveynlik Kavramı Öne Çıkıyor

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Orhan Kılıç ise “dijital ebeveynlik” kavramına dikkat çekti. Kılıç, çocuğun sağlıklı gelişimi için ebeveynlerin dijital kullanımlarının önemine vurgu yaptı ve ebeveynlerin çocuklarını dijital tehlikelerden korumaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, 9 yaştan önce çocukların tek başına internete girmemeleri gerektiğini söyleyerek bu konuda yaş sınırlarının önemine değindi.

Kılıç, ebeveynlerin sosyal medya paylaşımlarına da dikkat çekerek, “Eğer ebeveynin psikolojik sağlamlığı düşükse veya internet bağımlılığı varsa, bu ebeveyn çocuklarının mahremiyetini ihlal edebiliyor.” şeklinde konuştu.

Komisyon Başkanı'ndan Somut Adım Vurgusu

Komisyon Başkanı Aydoğdu, dijital dünya ile çocukların arasındaki ilişkiyi iyi organize eden milletlerin geleceğin söz sahibi olacağını ifade etti. Aydoğdu, önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıklarla yapacakları toplantılarla önerilerini istişare edeceklerini bildirdi.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, akademisyenleri dinledi. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu (ortada) başkanlığında toplandı.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, akademisyenleri dinledi. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu (ortada) başkanlığında toplandı.