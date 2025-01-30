Çocukların İnternet Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzmanından Önemli Uyarılar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımının barındırdığı riskler konusunda ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Erken Dönemde Ekran Maruziyeti

Dr. Dinçer, günümüzde internet ve dijital araçların çocukların hayatında hem fırsatlar hem de riskler sunduğunu belirterek, özellikle erken yaşta internet kullanımının çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ifade etti. "Son yıllarda çocukların ekran başında geçirdiği sürelerde ciddi artış gözleniyor. İnternet, bilgiye erişim, dijital oyunlar ve sosyal medya gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılmakta," dedi.

Önerilen Ekran Süreleri

18 aydan küçük çocukların görüntülü sohbet dışında ekran kullanmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Dinçer, 2-5 yaş grubu çocukların günde 1 saatten az ekran kullanmalarının ideal olduğunu söyledi. Ayrıca, bu dönemde yapılan ekran maruziyetinin özellikle bilişsel ve dil gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinin altını çizdi.

İstatistikler ve Riskler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların yaklaşık %50'sinin aktif olarak internet kullandığını belirten Dinçer, sosyal medya ve çevrimiçi platformların çocuk istismarı, siber zorbalık ve psikolojik sorunlar gibi ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı. "Ailelerin, çocukların sanal dünyada güvenliğini sağlamak adına bilinçli bir yaklaşım benimsemesi çok önemli," dedi.

Kontrolsüz Kullanımın Sonuçları

İnternetin bilinçli ve kontrollü kullanılmasının yanı sıra, uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın obezite, uyku sorunları, depresyon ve anksiyete gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Dinçer, aileler ve eğitimcilerin çocukların interneti faydalı bir araç olarak kullanmalarına destek olmasının önemini vurgulayarak, "Çocuklarla birlikte kaliteli içeriklerin seçilmesi ve bu içeriklerin ebeveyn eşliğinde izlenmesi gerekir," dedi.

İş Birliğinin Önemi

Son olarak, ebeveynlerin ve eğitmenlerin iş birliği yapmasının çocukların sanal dünyayı sağlıklı bir biçimde kullanabilmeleri için kritik önem taşıdığını belirtti. Farkındalık kazandırma konusunda disiplinli bir yaklaşım benimsemenin gerekliliğini de sözlerine ekledi.