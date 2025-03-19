Çocukların Korunması İçin Son Toplantı Yapıldı: Tedbirler Yetersiz mi?

Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunması İçin Son Toplantı

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, önemli konuları masaya yatırmak üzere son toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Başkan Aydoğdu'dan Önemli Açıklama

Aydoğdu, komisyonun aldığı tedbirlerin durumunu değerlendirirken, "Bizim burada aldığımız tedbirler, bu meselelerin yüzde 1'i. Meselenin yüzde 99'u toplumdaki sosyal inşa; bu konuda hepimize, herkese görev düşüyor" dedi.

Çocuk Koruma Sisteminin Yetersizliği

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Sıla bebeğin trajik olayının, mevcut çocuk koruma sistemlerinin eksiklerini gözler önüne serdiğini belirtti. Sunat, "Çocukları ailelerinden de koruyacak bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini" ifade etti.

Dijital Koruma Önerileri

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, çocukların dijital platformlarda korunmasına yönelik önlem alınması gerektiğini vurguladı. Aydoğdu ise, dijital konulara özel bir bölüm ayıracaklarını belirterek, "Belki biz teklifimizi yapıp raporumuzu sunduktan bir ay sonra eskiyecek bizim görüşlerimiz" değerlendirmesinde bulundu.

Erken Müdahale Sistemleri ve Destek Hatları

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, şiddetle mücadelede erken müdahale sistemlerinin oluşturulmasının zaruri olduğunu belirtti. Çocuklar için özel bir psikolojik destek hattı kurulması gerektiğini de önerdi.

Toplumsal Bilinçlenme ve Zihniyet Dönüşümü

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, çocukların çok kırılgan bir grup olduğunu ve ailelerin dijital ortamlar hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aydoğdu, devletin alacağı tedbirlerin yasayla düzenlenebileceğini, ancak zihniyet dönüşümünün daha uzun bir süreç olduğunu ekledi.