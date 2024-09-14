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Çocukların Ruhsal Gelişimi için Ekran Maruziyeti Kontrol Edilmeli

Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ailelerin ekran maruziyetine dikkat etmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:49
Çocukların Ruhsal Gelişimi için Ekran Maruziyeti Kontrol Edilmeli

Çocuklarda Ekran Maruziyeti ve Ruhsal Gelişim

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Okumuş Aliyev, sağlıklı çocuk gelişimi için ekran maruziyetinin kontrol altına alınmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ailelerin Görevi

Aliyev, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocukların yaz tatilinde kazandıkları alışkanlıklardan yavaş yavaş uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti. Ailelerin, çocuklarının beslenme ve uyku düzenlerini dikkatli bir şekilde takip etmelerinin büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Sağlıklı Kontroller Önemli

Uzman, çocuklarda okul başarısızlığı ve uyum sorunları görüldüğünde sık sık vitamin eksikliği ve kansızlık gibi durumların ortaya çıktığını vurguladı. Ailelere önerisinde, çocukların ekran kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. "İnternet erişimi olan cihazlardan çocukları olabildiğince uzak tutmalıyız. Bu platformlar, çocukların zararlı içeriklere ulaşmalarını kolaylaştırıyor," dedi.

Ekran Bağlılığı ve Önlemler

Aliyev, ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, çocuk psikiyatri uzmanlarına başvuruda bulunulması gerektiğinin altını çizdi. "Herkesin bu durumu normalleştirmesi, onun zararlı olmadığı anlamına gelmiyor. Birçok ülke, bu konuda yasalar çıkartıyor ve yakın zamanda ülkemizde de bazı online oyunlar yasaklandı," dedi.

Ekran Süresi ve Öneriler

Aliyev, ailelerin ekran sürelerini belirlemesi gerektiğine işaret ederek, "Uzun vadede çocuklar için daha faydalı sonuçlar alıyoruz. Elimizde sürekli telefon varsa, bu durum çocuklarımıza örnek olarak geri dönüyor. Öncelikle kendimize dikkat etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Hızlı Geçişlerin Zararları

Aliyev, uygulamalardaki hızlı geçişlerin çocukların dikkat becerilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. "Ekran süresinin artmasıyla çocuklarda akademik başarıda, ebeveynleriyle iletişim kalitesinde düşüş ile kaygı bozuklukları ve depresyon gibi sorunlarda artış gözlemleniyor," değerlendirmesinde bulundu.

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları...

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Okumuş Aliyev, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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