Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunması İçin Önemli Toplantı Gerçekleşti

Meclis Araştırma Komisyonu Sağlık Bakanlığı Yetkililerini Dinledi

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı. Toplantıya, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlık etti.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu sunum gerçekleştirdi.

Çocukların Psikolojik Dayanıklılığı İçin Eğitimler

Toplantıda, Aydoğmuş, kurum olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek, 2024’ün ilk altı ayında 29 bin 97 genç bireye eğitim verileceğini duyurdu. Yenidoğan bebekler üzerinde gerçekleştirilen topuk kanı taramalarının hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Ayrıca, topuk kanı taramasını reddeden aileler için yapılan ikna görüşmelerine dikkat çeken Aydoğmuş, son yıllarda ret oranlarının %500 artış gösterdiğini ifade etti.

Ailelerin Reddetme Sebepleri

Aydoğmuş, ailelerin topuk kanı vermeyi reddetmelerinin sebeplerini sıraladı. Bu sebepler arasında, alınan kanların yurt dışına kaçırılması, gen manipülasyonu yapılması ve çocuklara hastalık damgası vurulması gibi çeşitli endişeler yer almakta.

Aydoğmuş, bu konuyla ilgili olarak Bakanlığın farkındalık programları yürüttüklerini belirtti.

Ülke Genelinde Çocuk İzlem Merkezleri

Prof. Dr. Hesapçıoğlu, Türkiye genelinde toplam 74 çocuk izlem merkezinin hizmet verdiğini dile getirdi. Ayrıca, 11 ilde bu merkezlerin açılım çalışmaları devam etmektedir.

Milletvekilleri Sağlık Sorunlarını Gündeme Getirdi

Toplantının ardından, milletvekilleri sağlık konusundaki endişelerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, deprem sonrası yaşanan sorunları ele alarak, etkilenen illerde çocuk ve ergen psikiyatri yataklarının yetersizliğine dikkat çekti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, topuk kanı uygulamasıyla ilgili yasal zorunlulukları sordu. Bu soruya yanıt veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Halil Şen, topuk kanı taramalarının yasal altyapısının bulunduğunu ve il sağlık müdürlüklerinin sağlık tedbiri talep edebildiğini açıkladı.